Перес определился с альтернативами Неймару

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с альтернативами главной трансферной цели своего клуба в лице форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если заполучить 26-летнего нападающего парижан не получится, босс "сливочных" будет готов предпринять попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха или одноклубника бразильца Килиана Мбаппе.

Напомним, Перес определился с суммой, которую будет готов потратить на Неймара. | soccernews.ru