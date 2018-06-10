Перес определился с альтернативами Неймару

Теги неймарреал мадридфлорентино пересмохамед салахкилиан мбаппе

Перес определился с альтернативами НеймаруПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с альтернативами главной трансферной цели своего клуба в лице форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если заполучить 26-летнего нападающего парижан не получится, босс "сливочных" будет готов предпринять попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха или одноклубника бразильца Килиана Мбаппе.

Напомним, Перес определился с суммой, которую будет готов потратить на Неймара. | soccernews.ru

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