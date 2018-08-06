Перес определился с альтернативой Куртуа

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с альтернативой голкиперу лондонского "Челси" Тибо Куртуа, которого его клуб определил приоритетным кандидатом на усиление своей вратарской линии.

Так, по сведениям Football Espana, в случае, если "сливочным" так и не удастся подписать "первого номера" "аристократов", их клубный босс будет готов предпринять попытки подписать стража ворот "Лестера" Каспера Шмейхеля.

Напомним, Модрич сообщил о принятом им решении руководству "Реала". | soccernews.ru