Перес определился с атакующим трио, которое в будущем заменит BBC

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с атакующим трио, которое в будущем станет заменой ведущим бомбардирам его команды в лице Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

Так, по сведениям Marca, уже следующим летом босс королевского клуба попробует переманить в стан "сливочных" Неймара (ПСЖ), Эдена Азара ("Челси") и Роберта Левандовски ("Бавария"). По мнению Переса, бразилец, бельгиец и поляк должны стать идеальной заменой некогда грозному трио BBC.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Леганеса". | soccernews.ru