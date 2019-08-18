Перес определился с будущим Бэйла в "Реале"

1 Теги реал мадридгарет бэйлфлорентино перес

Перес определился с будущим Бэйла в "Реале"
Президент "Реала" Флорентино Перес принял решение не продавать валлийского нападающего Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По сведениям издания, босс королевского клуба встретился с футболистом, который заверил его, что готов продолжать приносить пользу команде.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает форварда. Несмотря на это, Бэйл принял участие в матче 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (3:1).

Контракт 30-летнего Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года и он является самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А что ему ещё остаётся, как не "определиться")))

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