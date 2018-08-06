Перес определился с двумя форвардами нового атакующего трио "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с двумя форвардами нового атакующего трио своей команды.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба намерен сформировать линию нападения "сливочных" из вингеров Гарета Бэйла и Марко Асенсио. Третьего партнера для них Перес планирует подписать извне - наиболее реальными кандидатами на эту роль на сегодняшний день называются Мауро Икарди ("Интер") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, Куртуа отказался комментировать свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru