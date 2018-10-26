Перес определился с двумя приоритетными кандидатами на замену Лопетеги

1 Теги флорентино пересреал мадридхулен лопетегиюрген клоппмаурисио почеттино

Перес определился с двумя приоритетными кандидатами на замену ЛопетегиПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с двумя приоритетными кандидатами на замену главному тренеру своей команды Хулену Лопетеги.

Так, согласно сведениям sport.es, новым наставником "сливочных" их клубный босс хотел бы видеть кого-то из двух специалистов - Юргена Клоппа ("Ливерпуль") либо Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"). Однако переезд немца или аргентинца на "Сантьяго Бернабеу" по ходу текущего сезона вряд ли осуществим ввиду их занятости в других клубах.

Напомним,  ведущие игроки "Реала" озвучили свое мнение по кандидате на замену Лопетеги. | soccernews.ru

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chester_field
chester_field

это уж лучше чем маур

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