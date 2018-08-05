Перес определился с еще одним кандидатом на замену Модричу

1 Теги реал мадридфлорентино переслука модричтьяго алькантара

Перес определился с еще одним кандидатом на замену МодричуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с еще одним кандидатом на замену полузащитнику своей команды Луке Модричу, который может перебраться этим летом в миланский "Интер".

Так, по сведениям испанской прессы, еще одной альтернативой хорвату для босса королевского клуба стал хавбек мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара.

Ранее также в число претендентов на замену Модричу в стане "сливочных" записали Кристиана Эриксена из лондонского "Тоттенхэма".

Напомним, фанаты "Реала" адресовали баннер Роналду. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Хуй вам

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов