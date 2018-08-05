Перес определился с еще одним кандидатом на замену Модричу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с еще одним кандидатом на замену полузащитнику своей команды Луке Модричу, который может перебраться этим летом в миланский "Интер".

Так, по сведениям испанской прессы, еще одной альтернативой хорвату для босса королевского клуба стал хавбек мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара.

Ранее также в число претендентов на замену Модричу в стане "сливочных" записали Кристиана Эриксена из лондонского "Тоттенхэма".

Напомним, фанаты "Реала" адресовали баннер Роналду. | soccernews.ru