Перес определился с идеальным партнером для Рамоса

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с идеальным партнером для лидера обороны своей команды Серхио Рамоса.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба внимательно следит за ситуацией с продлением действующего соглашения каталонской "Барселоной" со своим защитником Самюэелем Умтити. Если "сине-гранатовые" не смогут договориться с 24-летним беком, Перес без раздумий выплатит за француза 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте.

Напомним, одна из трансферных целей "Барселоны" является болельщиком "Реала". | soccernews.ru