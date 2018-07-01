Перес определился с новой звездной трансферной целью "Реала"

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Перес определился с новой звездной трансферной целью "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с новой звездной трансерной целью своего клуба, информирует El Confidencial.

Так, по сведениям источника, босса "сливочных" впечатлила игра на Чемпионате Мира в России форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Ввиду этого Перес планирует сделать 19-летнего нападающего ПСЖ очередным своим звездным подписантом для королевского клуба.

Напомним,  игра трех звезд на ЧМ в России, за которыми следит "Реал", не убедила Переса. | soccernews.ru

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