Перес определился с оптимальными кандидатами на замену Бэйлу и Бензема

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с оптимальными кандидатами на замену игрокам атаки своей команды Гарету Бэйлу и Кариму Бензема, с которыми клуб планирует расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" видит идеальными альтернативами валлийцу и французу вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски соответственно.

Напомним, "Реал" интересуется защитником "Тоттенхэма". | soccernews.ru