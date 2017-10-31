Перес определился с первым новичком "Реала" в январе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с первым новичком своей команды в зимнее трансферное окно.

Как информирует Diario Gol, неудачные выступления "сливочных" в текущем сезоне вынудили босса королевского клуба принять решение, которое, по его мнению, может взбодрить подопечных Зинедина Зидана. Так, Перес решил досрочно вернуть из аренды в бразильском "Фламенго" вингера Винисиуса Жуниора, за которого прошлым летом было заплачено 45 миллионов евро.

Напомним, Перес определился с заменой для Бензема. | soccernews.ru