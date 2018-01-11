Перес определился с первым зимним подписанием "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с первым зимним подписанием своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главным разочарованием в текущем сезоне для босса королевского клуба стала игра его команды в нападении, поэтому своей первоочередной задачей он назвал приобретение нового нападающего уже в январе. Идеальным кандидатом для этого Пересом был определен Мауро Икарди из миланского "Интера". При этом, если "нерадзурри" откажутся расставаться со своим бомбардиром посреди сезона, президент "Реала" будет готов подписать его уже следующим летом.

Напомним, зимой "Реал" может потерять своего хавбека. | soccernews.ru