Перес определился с первым звездным подписантом на лето

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с первым звездным подписантом своей команды на следующее лето.

Так, согласно информации El Mundo Deportivo, босс королевского клуба приостановил операции по всем другим возможным приобретениям своего клуба в лице Эдинсона Кавани (ПСЖ), Эдена Азара ("Челси") и Антуана Гризманна ("Атлетико") ввиду своих планов заполучить форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. В ближайшее время "Реал" намерен выйти на контакт с представителями аргентинского футболиста, чтобы выяснить планы футболиста на предмет его возможного переезда в Мадрид следующим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что переход Дибалы в "Реал" будет возможен только в случае продажи Бэйла. | soccernews.ru