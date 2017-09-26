Перес определился с первым звездным подписантом на лето

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Перес определился с первым звездным подписантом на летоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с первым звездным подписантом своей команды на следующее лето.

Так, согласно информации El Mundo Deportivo, босс королевского клуба приостановил операции по всем другим возможным приобретениям своего клуба в лице Эдинсона Кавани (ПСЖ), Эдена Азара ("Челси") и Антуана Гризманна ("Атлетико") ввиду своих планов заполучить форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. В ближайшее время "Реал" намерен выйти на контакт с представителями аргентинского футболиста, чтобы выяснить планы футболиста на предмет его возможного переезда в Мадрид следующим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что переход Дибалы в "Реал" будет возможен только в случае продажи Бэйла. | soccernews.ru

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