Перес определился с потенциальными кандидатами на замену Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с потенциальными кандидатами на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, если тот изъявит желание покинуть королевский клуб.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, босс "сливочных" в качестве наиболее вероятных альтернатив португальцу назвал форвардов французского ПСЖ - Неймара и Килиана Мбаппе.

Напомним, Зидан не верит в уход Роналду из "Реала". | soccernews.ru