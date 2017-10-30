Перес определился с позициями, которые "Реалу" необходимо будет усилить летом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с позициями, которые его команде необходимо будет усилить следующим летом.

Так, по информации испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба планирует предпринять попытки приобрести двух нападающих, центрального и правого защитника, а также голкипера мирового уровня.

Напомним, Перес пригрозил Зидану выйти на трансферный рынок зимой. | soccernews.ru