Перес определился с преемником Зидана
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже выбрал нового тренера, который возглавит команду в случае увольнения Зинедина Зидана.
По информации El Chiringuito, руководитель королевского клуба хочет видеть у руля "бланкос" португальца Жозе Моуринью.
Сообщается, что Перес уже ведёт переговоры с 56-летним специалистом, который с декабря прошлого года остаётся без работы.
Напомним, что Моуринью уже тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв за три сезона Примеру, Кубок Короля и Суперкубок Испании.
Что касается Зидана, то его могут отправить в отставку в случае поражения от "Галатасарая" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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