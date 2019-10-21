Перес определился с преемником Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже выбрал нового тренера, который возглавит команду в случае увольнения Зинедина Зидана.

По информации El Chiringuito, руководитель королевского клуба хочет видеть у руля "бланкос" португальца Жозе Моуринью.

Сообщается, что Перес уже ведёт переговоры с 56-летним специалистом, который с декабря прошлого года остаётся без работы.

Напомним, что Моуринью уже тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв за три сезона Примеру, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Что касается Зидана, то его могут отправить в отставку в случае поражения от "Галатасарая" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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