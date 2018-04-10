Перес определился с преемником Зидана в "Реале"

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зидантоттенхэммаурисио почеттино

Перес определился с преемником Зидана в "Реале"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже определился с преемником главного тренера своей команды Зинедина Зидана, если стороны решат прекратить свое сотрудничество.

Так, по сведениям France Football, следующим наставником "сливочных" босс королевского клуба хочет видеть "рулевого" лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Отметим, что аргентинский специалист также входит в сферу интересов ПСЖ.

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