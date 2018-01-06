Перес определился с приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала" в январе

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Перес определился с приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала" в январеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с приоритетным кандидатом на усиление атаки своей команды в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, выбор босса королевского клуба пал на форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, сумма отступных за которого равняется 110-ти миллионам евро. При этом сообщается, что "сливочным" уже почти удалось согласовать возможный переход с самим аргентинцем, однако против потери своего ведущего игрока выступают "нерадзурри".

Напомним, "Реал" потерял Рамоса. | soccernews.ru

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