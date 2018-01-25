Перес определился с приоритетным кандидатом на замену Кроосу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с приоритетным кандидатом на замену полузащитнику своей команды Тони Кроосу, который может сменить клубную прописку уже следующим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае ухода немецкого хавбека, к которому активный интерес проявляет английский "Манчестер Сити", босс "сливочных" предпримет попытки подписать Миралема Пьянича из туринского "Ювентуса".

Напомним, "Реал" не может пройти в полуфинал кубка Испании четыре сезона подряд.