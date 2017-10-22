Перес определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Как информирует The Sun, босс королевского клуба в случае расставания с французским специалистом намерен заполучить в стан "сливочных" наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Отметим, что в настоящее время ни сам Зидан, ни "Реал" прекращать свое сотрудничество не намерены.

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