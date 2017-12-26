Перес определился с приоритетным вариантом на замену Бэйлу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с приоритетным вариантом на замену вингеру своей команды Гарету Бэйлу.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба уже решил, что в случае расставания с валлийцем летом следующего года, он будет готов предпринять попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, который переживает не лучшие времена в связи с возникшими у него разногласиями с главным тренером "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри.

Напомним, "Реал" близок к подписанию нового форварда. | soccernews.ru