Перес определился с размером предложения по Алабе

Теги реал мадридбавария мюнхендавид алабафлорентино перес

Перес определился с размером предложения по АлабеБлижайшим летом мадридский "Реал" планирует предпринять попытки подписать защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует испанская пресса, трансфер австрийца уже был утвержден высшим руководством королевского клуба. В частности, на покупку 25-летнего бека чемпионов Германии президент "сливочных" Флорентино Перес готов будет выделить 80 миллионов евро.

Напомним, ради подписания Неймара "Реал" может расстаться с шестью игроками. | soccernews.ru

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