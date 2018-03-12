Перес определился с размером предложения по Алабе

Ближайшим летом мадридский "Реал" планирует предпринять попытки подписать защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует испанская пресса, трансфер австрийца уже был утвержден высшим руководством королевского клуба. В частности, на покупку 25-летнего бека чемпионов Германии президент "сливочных" Флорентино Перес готов будет выделить 80 миллионов евро.

Напомним, ради подписания Неймара "Реал" может расстаться с шестью игроками. | soccernews.ru