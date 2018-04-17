Перес определился с размером предложения по Салаху

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с размером предложения по вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба полностью уверен в том, что ближайшим летом ему удастся подписать лидера атак "красных". За него "сливочные" готовы будут заплатить 150 миллионов евро и одного из своих игроков.

В нынешнем сезоне Салах забил 40 мячей и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Салах стал самым быстрым игроком в FIFA 18. | soccernews.ru