Перес определился с размером возможного предложения по Алиссону

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с размером возможного предложения по голкиперу итальянской "Ромы" Алиссону.

Так, по сведениям Corriere della Serra, следующим летом босс королевского клуба, в случае неудачи при подписании главных кандидатов на усиление вратарской позиции своей команды, будет готов выложить за 25-летнего вратаря "волков" 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 25 мячей в 30 матчах за "Рому".

Напомним, в качестве замены Навасу "Реал" рассматривает четырех кандидатов. | soccernews.ru