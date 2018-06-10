Перес определился с суммой, которую будет готов потратить на приобретение Неймара

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Перес определился с суммой, которую будет готов потратить на приобретение НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с суммой, которую он будет готов потратить на приобретение ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям Mail on Sunday, босс королевского клуба рассчитывает, что ему удастся подписать 26-летнего нападающего парижан, предложив за него 350 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, Тухель убедил Неймара остаться в ПСЖ. | soccernews.ru

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