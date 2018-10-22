Перес определился с трансферной стоимостью Марсело

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с трансферной стоимостью защитника своей команды Марсело.

Так, согласно информации Tuttosport, босс королевского клуба вполне готов рассмотреть вопрос о продаже 30-летнего бека, если по нему поступит предложение размере 50-60 миллионов евро.

Не исключается, что такую сумму за бразильца уже в зимнее трансферное окно будет готов выложить туринский "Ювентус".

В текущем сезоне Марсело забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 8 играх за "Реал". Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, "Реал" начал переговоры с Конте. | soccernews.ru