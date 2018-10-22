Перес определился с трансферной стоимостью Марсело

3 Теги реал мадридфлорентино пересмарселоювентус

Перес определился с трансферной стоимостью МарселоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с трансферной стоимостью защитника своей команды Марсело.

Так, согласно информации Tuttosport, босс королевского клуба вполне готов рассмотреть вопрос о продаже 30-летнего бека, если по нему поступит предложение  размере 50-60 миллионов евро.

Не исключается, что такую сумму за бразильца уже в зимнее трансферное окно будет готов выложить туринский "Ювентус".

В текущем сезоне Марсело забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 8 играх за "Реал". Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, "Реал" начал переговоры с Конте. | soccernews.ru

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Комментарии

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Джамбон

Эх жалко нету 50-60 лямов так бы выкупил Марселку себе,нехочу чтоб чужие сували пальцы ему в зад

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Эксперт

В Алекс Сандро на этой позиции....Он моложе и дороже раза в 2. его на "банку "посадят?

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Алекс Сандро в аренду или продадут

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