Перес определился с вероятным сменщиком Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже определился с вероятным сменщиком главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

Как информирует испанская пресса, в настоящее время босс королевского клуба выражает безграничную поддержку нынешнему наставнику "сливочных". Однако Перес понимает, что в будущем настанет день, когда "Реалу" придется попрощаться с французским специалистом. Предвидя такое развитие событий, президент уже начал планировать, кто сможет стать достойной заменой Зидану. Одним из кандидатов для этого он рассматривает главного тренера молодежной команды "Реала" Гути.

Напомним, Бэйл не покинет "Реал". | soccernews.ru