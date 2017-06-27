Перес определился с вероятным сменщиком Зидана

Теги реал мадридгутизинедин зиданфлорентино перес

Перес определился с вероятным сменщиком ЗиданаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже определился с вероятным сменщиком главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

Как информирует испанская пресса, в настоящее время босс королевского клуба выражает безграничную поддержку нынешнему наставнику "сливочных". Однако Перес понимает, что в будущем настанет день, когда "Реалу" придется попрощаться с французским специалистом. Предвидя такое развитие событий, президент уже начал планировать, кто сможет стать достойной заменой Зидану. Одним из кандидатов для этого он рассматривает главного тренера молодежной команды "Реала" Гути.

Напомним, Бэйл не покинет "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов