Перес определился с возможным преемником Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с возможным преемником главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, существует вероятность, что по окончанию текущего сезона нынешний наставник "сливочных" уйдет из королевского клуба ради работы в сборной Франции. Учитывая это, босс "Реала" уже определился, что заменить Зидана должен будет "рулевой" национальной команды Германии Йоахим Лев.

Напомним, "Реал" готов потратить 40 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru