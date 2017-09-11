Перес определился с заменой для Бензема

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с заменой для форварда своей команды Карима Бензема.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба ввиду результатов, которые демонстрирует его команда на старте сезона, решительно настроен расстаться с 29-летним нападающим. Заменить француза Перес планирует Антуаном Гризманном ("Атлетико") или Пауло Дибалой ("Ювентус").

Напомним, форвард "Реала" намерен сменить клубную прописку. | soccernews.ru