Перес определился с заменой для Бензема

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Перес определился с заменой для БенземаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с заменой для форварда своей команды Карима Бензема.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба ввиду результатов, которые демонстрирует его команда на старте сезона, решительно настроен расстаться с 29-летним нападающим. Заменить француза Перес планирует Антуаном Гризманном ("Атлетико") или Пауло Дибалой ("Ювентус").

Напомним, форвард "Реала" намерен сменить клубную прописку. | soccernews.ru

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