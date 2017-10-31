Перес определился с заменой для Бензема

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с заменой для форварда своей команды Карима Бензема.

Так, по информации Diario Gol, босс королевского клуба планирует следующим летом расстаться с 29-летним французом, который своей игрой в текущем сезоне разочаровал руководство "сливочных". Ему же на замену Перес планирует подписать нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, который ради переезда в Мадрид готов даже пойти на снижение своего оклада.

Напомним, "Реал" нацелился на Неймара. | soccernews.ru