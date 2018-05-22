Перес определился с заменой для Бензема

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Перес определился с заменой для БенземаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с заменой для форварда своей команды Карима Бензема, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой 30-летнему французу босс "сливочных" выбрал лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Заполучить аргентинского нападающего на "Сантьяго Бернабеу" Перес планирует уже этим летом.

В нынешнем сезоне Икарди забил 29 мячей и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Интер".

Напомним, агент Неймара контактирует с "Реалом". | soccernews.ru

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