Перес определился с заменой для Бензема

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с заменой для форварда своей команды Карима Бензема, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой 30-летнему французу босс "сливочных" выбрал лидера атак миланского "Интера" Мауро Икарди. Заполучить аргентинского нападающего на "Сантьяго Бернабеу" Перес планирует уже этим летом.

В нынешнем сезоне Икарди забил 29 мячей и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Интер".

Напомним, агент Неймара контактирует с "Реалом". | soccernews.ru