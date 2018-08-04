Перес определился с заменой для Модрича

Теги реал мадридинтер миланлука модричкристиан эриксенфлорентино перестоттенхэм

Перес определился с заменой для МодричаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с заменой полузащитнику своей команды Луке Модричу, который может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Так, по сведениям Football Espana, в случае, если хорват таки переберется на "Джузеппе Меацца", королевский клуб будет готов предпринять попытки подписать ключевого хавбека лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Напомним,  прессе стало известно об обещании, которое Перес давал Модричу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов