Перес определился с заменой для Модрича

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с заменой полузащитнику своей команды Луке Модричу, который может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Так, по сведениям Football Espana, в случае, если хорват таки переберется на "Джузеппе Меацца", королевский клуб будет готов предпринять попытки подписать ключевого хавбека лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Напомним, прессе стало известно об обещании, которое Перес давал Модричу. | soccernews.ru