Перес определился со следующим наставником "Реала"

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино пересйоахим лёв

Перес определился со следующим наставником "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился со следующим наставником своей команды, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, преемником нынешнего главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана следующим летом должен будет стать Йоахим Лев, ныне работающий со сборной Германии. Однако пойти на расставание с французским специалистом босс королевского клуба будет готов только в случае провального выступления "Реала" в текущем сезоне.

Напомним, "Реал" сделал выбор между Де Хеа и Куртуа. | soccernews.ru

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