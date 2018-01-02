Перес определился со стоимостью Крооса

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Перес определился со стоимостью КроосаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился со стоимостью полузащитника своей команды Тони Крооса.

Так, босс королевского клуба оценил 27-летнего хавбека в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кроос забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с продажей Крооса. | soccernews.ru

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