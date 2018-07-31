Перес определился со стратегией в возможном трансфере Неймара
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился со стратегией своего клуба по возможному трансферу форварда ПСЖ Неймара.
Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" планирует работать над вопросом подписания бразильской звезды в зависимости от результатов, которые будет демонстрировать его команда на старте сезона. Если главному тренеру королевского клуба Хулену Лопетеги удастся сходу поставить мощную игру, Перес отложит покупку 26-летнего нападающего парижан до следующего лета. Если же "Реал" будет демонстрировать невнятные результаты, президент будет готов предпринять попытки приобрести Неймара уже ближайшей зимой.
Напомним, поспособствовать трансферу Неймара в "Реал" могут пункты контракта бразильца с ПСЖ, которые вступают в силу в сентябре. | soccernews.ru
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