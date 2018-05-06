Перес определился со своей главной трансферной целью на лето
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился со своей главной трансферной целью на ближайшее лето.
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба намерен сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне за его команду выступал вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. При этом в "Реале" верят, что Пересу таки удастся заполучить на "Сантьяго Бернабеу" очередную звезду, несмотря на то, что "красные" не планируют расставаться с лидером своих атак.
Напомним, стала известна заявка "Реала" на матч с "Барселоной". | soccernews.ru
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