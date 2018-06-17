Перес определился со своей позицией по будущему Бэйла

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился со своей позицией по будущему вингера своей команды Гарета Бэйла.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба будет готов этим летом расстаться с валийцем, если по нему поступит предложение в размере не менее 150-ти миллионов евро. Если ни один из потенциальных покупателей не будет готов столько платить за него, 28-летний игрок продолжит выступления на "Сантьяго Бернабеу" и в следующем сезоне.

Напомним, Лопетеги заинтересован в подписании хавбека "Баварии". | soccernews.ru