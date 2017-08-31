Перес определился со своим первым звездным подписанием на следующее лето
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился со своим первым звездным подписанием на следующее лето.
Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба уже подписал секретное соглашение с форвардом туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой о том, что следующим летом аргентинец переберется в стан "сливочных".
Напомним, "Реалу" предложили подписать звездного форварда. | soccernews.ru
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