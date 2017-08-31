Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился со своим первым звездным подписанием на следующее лето.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба уже подписал секретное соглашение с форвардом туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой о том, что следующим летом аргентинец переберется в стан "сливочных".

Напомним, "Реалу" предложили подписать звездного форварда. | soccernews.ru