Перес опроверг информацию о заинтересованности "Реала" в бывшем форварде "Барсы"

Теги барселонареал мадридмалагафлорентино перессандро рамирес

Перес опроверг информацию о заинтересованности "Реала" в бывшем форварде "Барсы"Мадридский "Реал" не заинтересован в услугах воспитанника каталонской "Барселоны" Сандро Рамиреса, ныне выступающего за "Малагу".

Об этом, как информирует football.fr, лично в эфире esRadio сообщил президент королевского клуба Флорентино Перес.

Отметим, что Рамиресом, который в прошлом сезоне отметился 16 голами и 5 результативными передачами в 31 матче за "Малагу", интересуется "Эвертон".

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