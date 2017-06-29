Перес опроверг переговоры с "Манчестер Юнайтед" по Морате

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заверил, что королевский клуб не ведёт официальных переговоров с "Манчестер Юнайтед" по трансферу нападающего Альваро Мораты.

"Мы не ведём переговоры с "МЮ". Но это не означает, что вокруг Мораты нет людей, которые что-то обсуждают, что вполне нормально. Читал, что мы достигли соглашения о сумме трансфера, но это неправда" - приводит слова Переса Sky Sports.

По данным некоторых СМИ, "красные дьяволы" готовы заплатить за Морату 70 миллионов евро, однако "Реал" требует больше.

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