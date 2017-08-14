Перес остался недоволен игрой атаки "Реала" в матче с "Барселоной"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен игрой атаки своей команды в первом матче за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

В частности, как информирует испанская пресса, босс королевского клуба остался не удовлетворен действиями "сливочных" в первом тайме, когда в линии нападения действовали Гарет Бэйл и Карим Бензема. Ввиду этого у Переса лишь усилилось желание заполучить форварда "Монако" Килиана Мбаппе, который может в будущем стать ключевым игроком "Реала".

Напомним, вингер "Реала" близок к уходу из команды. | soccernews.ru