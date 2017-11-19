Перес остался недоволен игрой трех футболистов "Реала" в последних матчах

Теги реал мадридфлорентино пересмарселокриштиану роналдукарим бензема

Перес остался недоволен игрой трех футболистов "Реала" в последних матчахПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен действиями трех игроков своей команды в последних матчах.

В частности, по сведениям испанской прессы, босса королевского клуба не устроила игра в исполнении защитника Марсело и форвардов Карима Бензема и Криштиану Роналду. По мнению Переса, указанное трио не демонстрирует своего прошлогоднего уровня.

Напомним, Зидан попросил Переса приобрести еще одного защитника "Атлетико". | soccernews.ru

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