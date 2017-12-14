Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче против "Аль-Джазиры"

Теги флорентино пересреал мадридаль-джазирарафаэль варанкарим бенземахакими ашраф

Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче против "Аль-Джазиры"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен игрой трех игроков своей команды в полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Аль-Джазиры" из ОАЭ.

Так, по сведениям испанской прессы, неприятное впечатление на босса королевского клуба своим вчерашним выступлением произвели защитники Рафаэль Варан и Хакими Ашраф, а также форвард Карим Бензема. Первым двум Перес поставил в укор то, с какой легкостью соперник забил свой гол, а второй уже по традиции не смог реализовать ни один из имеющихся у него шансов для взятия ворот.

Напомним, Бэйл попросил Переса снизить его трансферную стоимость. | soccernews.ru

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