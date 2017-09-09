Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче против "Леванте"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен игрой трех игроков своей команды в сегодняшнем матче против "Леванте".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба в личной беседе с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом указал на то, что предпринятая наставником ротация состава себя полностью не оправдала. В частности, Перес сообщил, что его разочаровала игра голкипера Кико Касильи, защитника Тео Эрнандеса и полузащитника Маркоса Льоренте.

Напомним, Зидан высказался о сегодняшнем матче своей команды. | soccernews.ru