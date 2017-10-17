Перес остался недоволен прошлой трансферной кампанией "Реала"

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Перес остался недоволен прошлой трансферной кампанией "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен прошлой трансферной кампанией своего клуба.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба разочарован тем, что никому из новичков команды так и не удалось закрепиться в основной обойме команды. Поэтому президент "сливочных" уже начал планирование трансферной кампании своего клуба на следующее лето, когда он планирует провернуть ряд громких сделок.

Напомним, вингер ПСЖ хочет продолжить карьеру в "Реале". | soccernews.ru

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