Перес остался недоволен работой Зидана в текущем сезоне

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зидан

Перес остался недоволен работой Зидана в текущем сезонеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен работой главного тренера своей команды Зинедина Зидана в текущем сезоне.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба считает, что соперники хорошо научились противостоять "сливочным", что и привело к частым потерям ими очков в чемпионате. В свою очередь, Зидан, по мнению Переса, не смог пока найти "противоядие" действиям оппонентов.

Напомним, Зидан прокомментировал отставание "Реала" от "Барселоны". | soccernews.ru

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