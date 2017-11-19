Перес остался недоволен работой Зидана в текущем сезоне

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен работой главного тренера своей команды Зинедина Зидана в текущем сезоне.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба считает, что соперники хорошо научились противостоять "сливочным", что и привело к частым потерям ими очков в чемпионате. В свою очередь, Зидан, по мнению Переса, не смог пока найти "противоядие" действиям оппонентов.

Напомним, Зидан прокомментировал отставание "Реала" от "Барселоны". | soccernews.ru