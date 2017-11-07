Перес остался недоволен решением Зидана отпустить Варана в расположение сборной Франции

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен решением главного тренера своей команды Зинедина Зидана отпустить Рафаэля Варана в расположение сборной Франции.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба надеялся, что 24-летний бек, пропустивший последний матч "сливочных" против "Лас-Пальмаса" из-за повреждения, перерыв на игры национальных команд проведет в клубе. Однако Варан не только получил вызов в свою сборную, но и получил согласие на свое отбытие от Зидана, что непосредственно и вызвало гнев Переса.

Напомним, к матчу против "Атлетико" успеют восстановиться четыре из пяти травмированных игроков "Реала". | soccernews.ru