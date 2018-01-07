Перес остался недоволен словами Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался недоволен словами главного тренера своей команды Зинедина Зидана, который заявил, что его команда не нуждается в зимних усилениях.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба, который в январе планирует подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу и нового форварда, имеет отличное от французского специалиста мнение относительно трансферных планов. Однако Перес не ожидал, что Зидан прямо укажет на их противоречащие друг другу взгляды прессе, что и вызвало у него недовольство.

Напомним, Зидан определился с заявкой на матч против "Сельты". | soccernews.ru