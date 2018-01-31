Перес остановил свой выбор на двух кандидатах на усиление атаки "Реала"

Теги реал мадридфлорентино перестоттенхэминтер миланмауро икардихарри кейн

Перес остановил свой выбор на двух кандидатах на усиление атаки "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остановил свой выбор на двух кандидатах на усиление атаки своей команды в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, приоритетным вариантом подписания для босса королевского клуба остается форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Однако проблемой на пути возможного переезда 24-летнего нападающего "шпор" на "Сантьяго Бернабеу" может стать его высокая трансферная стоимость, превышающая 200 миллионов евро. Поэтому, в случае, если заполучить Кейна не получится, Перес планирует подписать Мауро Икарди из миланского "Интера", который оценивается вдвое дешевле англичанина.

Напомним, Почеттино прокомментировал свою возможную работу в "Реале". | soccernews.ru

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