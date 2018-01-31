Перес остановил свой выбор на двух кандидатах на усиление атаки "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остановил свой выбор на двух кандидатах на усиление атаки своей команды в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, приоритетным вариантом подписания для босса королевского клуба остается форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Однако проблемой на пути возможного переезда 24-летнего нападающего "шпор" на "Сантьяго Бернабеу" может стать его высокая трансферная стоимость, превышающая 200 миллионов евро. Поэтому, в случае, если заполучить Кейна не получится, Перес планирует подписать Мауро Икарди из миланского "Интера", который оценивается вдвое дешевле англичанина.

Напомним, Почеттино прокомментировал свою возможную работу в "Реале". | soccernews.ru