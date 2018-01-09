Перес остановился на кандидатурах двух игроков в качестве усиления атаки "Реала" зимой

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остановился на кандидатурах двух игроков в качестве усиления атаки своей команды в зимнее трансферное окно.

Так, по информации испанской прессы выбор босса королевского клуба пал на Мауро Икарди из миланского "Интера" и Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала". Такой выбор Переса объясняется возможностью заявить обоих на стадию плей-офф Лиги Чемпионов. При этом проблемами при подписании первого может стать его высокая трансферная стоимость, которая составляет примерно 100 миллионов евро, а второго - конкуренция со стороны "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" пропустил почти 40% голов в Ла Лиге из-за Марсело. | soccernews.ru